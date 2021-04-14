اتحاد الغرف السياحية: أتوقع تصريح السعودية للدول بالعمرة في شهر محرم

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ونائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن سماح السعودية بتأدية 50 ألف فرد للعمرة ولـ 100 ألف مصلي يوميًا بالحرم المكي يعتبر بادرة بأن تصرح للدول بالعمرة في شهر محرم، خاصة مع توافر لقاحات كورونا.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن اللقاحات المعتمدة من قبل السعودية هي فايزر وأسترازينكا، موضحًا أن هناك وعد باعتماد لقاح سينوفارم الصيني أيضًا، خاصة لتواجده في العديد من الدول.

وأشار إلى تخصيص الدول لجرعات من لقاحات كورونا لأغراض الحج والعمرة، مضيفًا أن مصر من الدول المهتمة بتأدية مواطنيها لفريضة الحج.

وأوضح أن الدولة في انتظار وضع السعودية لإجراءات الحج والعمرة واعتمادها من مجلس الوزراء المصري، متوقعًا أن تتضح الصورة أكثر بشأن الحج والعمرة بعد رمضان.

وذكر أن السعودية تأخذ فترة رمضان كتجربة بالسماح لـ 50 ألف معتمر و100 الف مصلي بالدخول إلى الحرم المكي، مع وضع اشتراطات للسن والحصول على اللقاح وإجراء المسحة الطبية قبل بدء الشعائر.

ولفت إلى أنه يسمح للفرد في مصر بتأدية فريضة الحج مرة كل خمسة سنوات، مشيرًا إلى أن الحج هذا العام سيكون استثنائيًا وقد ترتفع تكاليفه، نظرًا لقلة الأعداد التي سيسمح لها بتأدية الفريضة.

وتوقع أن تتشد السعودية في وضعبرامج الحج والعمرة وفي الأعداد التي ستسمح بدخولها ما سيجعل تكلفة أداء الفريضة هذا العام مرتفعة وليست في متناول الجميع، مؤكدًا أن شركات السيياحية ستكون الأقدر على تنظيم هذا الأمر.