أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بتسيير شئون اتحاد الكرة، أنه لا توجد أي مشكلة حال تمسك الزمالك بقراره بالانسحاب من مواجهة الأهلي في المباراة الفاصلة بقمة الناشئين لحسم هوية بطل الجمهورية لمواليد 1999، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وهددت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في بيان رسمي أمس الثلاثاء مسؤولي اتحاد الكرة بتجميد النشاط بسبب رفضها العقوبات التي صدرت من لجنة الانضباط بإيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم، على خلفية مقطع الفيديو المنتشر للاعبي الأبيض وهم يوجهون إهانات للنادي الأهلي.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية لقناة ( أون تايم سبورتس) اليوم الأربعاء:" لا توجد مشكلة لو الزمالك لم يحضر لمواجهة الأهلي في المباراة الفاصلة، في النهاية هي مسابقة تنشيطية وكان يجب ألا تقام من الأساس".

وأضاف:" عندما جئت لتولي إدارة اتحاد الكرة وجدت تلك المسابقة، لأن اللجنة الخماسية كانت صاحبة قرار إقامتها لمواليد 1999 هي فكرة حسنة ولكنها ظالمة فهذا الجيل كان يصعد منه البعض للفريق الأول والباقي يرحل لأندية أخرى حالة عدم مشاركته من أجل الحصول على فرصة مناسبة".

وأكمل:" المنتخب الأولمبي يضم أكثر من 40 لاعبا يشاركون في الدوري الممتاز، ومن المستحيل التفكير في ضم أي لاعب من هذا السن في بطولة الناشئين".

وتابع: شروط حسم المسابقات في اتحاد الكرة بكل درجاته المواجهات المباشرة حال تساوي الفريقين في عدد النقاط، وقرارنا باستكمال المسابقة من دور واحد حتى لا يجلس هؤلاء اللاعبين في بيوتهم".

وأوضح:" الأزمة التي وقعت في الأيام الماضية، كانت بسبب استناد الزمالك على بند فارق الأهداف حال عدم اكتمال المسابقة ولكن هذا ينطبق على الدورين".

وأردف:" قررنا إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد البطل حتى لا تحدث أزمة ونحبط أي من الفريقين خاصة وأن المسابقة تنشيطية وليست مؤهلة، الاتحاد السكندري رأى أن البطولة لا جدوى لها ولم يشارك فيها من الأساس".

وأتم:": فكرة إلغاء المباراة ايضًا مطروحة بقوة ولا توجد مشكلة لأن الهدف من المراحل السنية اكتشاف لاعبين للفريق الأولى والمنتخبات الوطنية"