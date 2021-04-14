مسئول ياباني: الزيادة في إصابات كورونا يمكن وصفها بأنها موجة رابعة

قال شيجيرو أومي، رئيس لجنة الخبراء اليابانية الحكومية المعنية، بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الأربعاء، إن الزيادة الأخيرة في الإصابات بالفيروس يمكن وصفها بأنها موجة رابعة.



وأضاف أومي، في تصريح نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أنه يجب تعزيز الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا بشكل سريع وفي الوقت المناسب، وذلك نظرا لانتشار سلالات متحورة من الفيروس.



وفي إشارة إلى الوضع في محافظة "أوساكا" حيث تجاوزت الإصابات الجديدة اليومية بالفيروس ألف حالة لأول مرة أمس الثلاثاء، قال "أومي" إن الإصابات الجديدة قد تنخفض عاجلا أم آجلا، مشيرا إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في احتمال ارتفاع عدد حالات الإصابة الخطيرة، وهو ما قد يتجاوز عدد الأسرة المتاحة لمثل هؤلاء المرضى.



وأشار إلى أنه في حال كانت الإجراءات المعززة التي تم تطبيقها بالفعل في محافظة "أوسكا" وخمس محافظات أخرى، غير فعالة بشكل كاف، فإنه يجب على الحكومة تحديد الأسباب وتحديد ما إذا كانت ستعلن حالة طواري أخرى، أو تتخذ خطوات أشد في نطاق الإجراءات الحالية.