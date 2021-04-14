وفاة سائق بغيبوبة سكر عقب سحب رخصته بالدقهلية

أصيب سائق سيارة نقل بحالة إغماء وغيبوبة علي طريق " أجا - سندوب " بمحافظة الدقهلية، بعدما استوقفته لجنة مرورية وقامت بسحب رخصته، ووصل للمستشفي جثه هامدة.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول المدعو "عبدالفتاح صديق عبدالفتاح " ٦١ سنة سائق ، ومقيم دائرة مركز سيدى سالم - كفر الشيخ ( جثة هامدة - ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية ).



بانتقال الضباط والفحص وسؤال مرافقه المدعو "محمد محمود مختار "٥٧ سنة، تباع، ومقيم دائرة مركز الرياض - كفرالشيخ قرر بأنه حال إستقلاله السيارة رقم ( ل ط أ ٩٦٢١ " جامبو ) قيادة المذكور وسيرهما بطريق ( فيشا -سندوب ) دائرة مركز أجا استوقفتهما لجنة مرورية وتم سحب رخصة القيادة الخاصة بالمتوفي لعدم حمله رخصة تسيير، وتسليمه إيصال بذلك وعقب عودة السائق "المتوفي" للسيارة وجلوسه على مقعد القيادة شعر بحالة إغماء وحدثت له غيبوبة وتم نقله إلى المستشفى وتوفي عقب وصوله.

أضاف بأن المتوفي يعاني من مرض السكري باستكمال الفحص تبين أن القائم بسحب الرخصة نقيب "محمد ع. ال" الضابط بإدارة مرور الدقهلية، والمعين بخدمة القول الأمني بالطريق المشار إليه، وإعطاءه إيصال وإنصرافه عقب ذلك جارى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.