وفاة سائق بغيبوبة سكر عقب سحب رخصته بالدقهلية

أصيب سائق سيارة نقل بحالة إغماء وغيبوبة علي طريق " أجا - سندوب " بمحافظة الدقهلية، بعدما استوقفته لجنة مرورية وقامت بسحب رخصته، ووصل للمستشفي جثه هامدة.
تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول المدعو "عبدالفتاح صديق عبدالفتاح " ٦١ سنة سائق ، ومقيم دائرة مركز سيدى سالم - كفر الشيخ ( جثة هامدة - ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية ).
بانتقال الضباط والفحص وسؤال مرافقه المدعو "محمد محمود مختار "٥٧ سنة، تباع، ومقيم دائرة مركز الرياض - كفرالشيخ قرر بأنه حال إستقلاله السيارة رقم ( ل ط أ ٩٦٢١ " جامبو ) قيادة المذكور وسيرهما بطريق ( فيشا -سندوب ) دائرة مركز أجا استوقفتهما لجنة مرورية وتم سحب رخصة القيادة الخاصة بالمتوفي لعدم حمله رخصة تسيير، وتسليمه إيصال بذلك وعقب عودة السائق "المتوفي" للسيارة وجلوسه على مقعد القيادة شعر بحالة إغماء وحدثت له غيبوبة وتم نقله إلى المستشفى وتوفي عقب وصوله.
أضاف بأن المتوفي يعاني من مرض السكري باستكمال الفحص تبين أن القائم بسحب الرخصة نقيب "محمد ع. ال" الضابط بإدارة مرور الدقهلية، والمعين بخدمة القول الأمني بالطريق المشار إليه، وإعطاءه إيصال وإنصرافه عقب ذلك جارى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.