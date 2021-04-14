غنى وبايدن يناقشان هاتفيا سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

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قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وكتب غني عقب المكالمة الهاتفية "ناقشت الليلة هاتفيا مع الرئيس بايدن قرار الولايات المتحدة بسحب قواتها من أفغانستان بحلول أوائل سبتمبر. إن جمهورية أفغانستان الإسلامية تحترم قرار الولايات المتحدة وسنعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة لضمان انتقال سلس".

وأضاف غني أن القوات الأفغانية يمكنها الدفاع عن البلاد، وأن "قوات الأمن والدفاع الأفغانية الأبية قادرة بشكل كامل على الدفاع عن شعبها وبلادها".

وهذه هي أول مكالمة بين الرئيسين منذ تولى بايدن منصبه.