تداول بضائع وحاويات 27 سفينة متنوعة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 27 سفينة متنوعة.



وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 36019 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43221 طنا، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 186 حاوية مكافئة تشتمل على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب وإنجلترا وسلوفينيا، و ألمانيا وأسبانيا و سريلانكا و الهند، و اليونان وبنجلاديش وكرواتيا وهولندا.



بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 102 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1442 حاوية مكافئة،

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 93267 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 154138 طنا، وغادر قطار بحمولة إجمالية 1327 طن قمح، متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3847 شاحنة.