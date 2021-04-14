تطعيم 647 شخصا بلقاح كورونا في شمال سيناء

أكد الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، على اهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة محافظة شمال سيناء، وتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم، في ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا، حرصا على الصحة العامة للمواطنين والقطاع الطبي.

وأكد الدكتور أسامة سالم، مدير ادارة الطب العلاجي بشمال سيناء، أنه تم تطعيم 647 فردا حتى الآن، وهناك 9 فردا آخرين سجلوا للحصول على التطعيم، مؤكدًا على أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل، وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة 9صباحا حتى العاشرة مساء يوميا، بما في ذلك من عطلات، لافتًا إلى الجرعة الثانية ستكون بعد 21 يوم من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.