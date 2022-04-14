الداخلية السورية: وفاة شخصين وإصابة 3 جراء انفجار أصابع ديناميت في طرطوس

أعلنت وزارة الداخلية السورية مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجار أصابع ديناميت في قارب صيد بطرطوس.



وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" اليوم الخميس، إن "شرطة منطقة طرطوس أخبرت من قبل أحد الأهالي بالعثور على جثتين وأشلاء من قارب كان متوجهاً للصيد قرب ميناء عرب الشاطىء وتوجهت دوريات إلى المكان وتم نقل الجثتين والأشلاء إلى المستشفى".



وأوضح البيان أنه "من خلال جمع المعلومات تبين وجود ثلاثة مصابين أيضاً على متن القارب المذكور تم نقلهم إلى المستشفي، وبالتحقيق بالحادثة تبين حصول انفجار أصابع ديناميت معدة للصيد كانت موجودة على متن القارب".



وأشار البيان إلى أن "التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف جميع ملابسات الحادثة".