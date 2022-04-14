ارتفاع فائدة التمويل العقاري في أمريكا إلى 5% لأول مرة منذ 2011

ارتفعت الفائدة على قروض التمويل العقاري في الولايات المتحدة لتصل إلى 5% لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.



وقالت مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري في بيان اليوم الخميس، إن متوسط الفائدة على قرض التمويل العقاري الذي تصل مدته إلى 30 سنة، ارتفع من 72ر4% في الأسبوع لماضي إلى 5% خلال الأسبوع الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2011.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن فوائد التمويل العقاري الأمريكية ترتفع باطراد منذ بداية العام الحالي في ظل الارتفاعات في أسعار العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية.



وفي الشهر الماضي، رفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي سعر الفائدة الرئيسية، وأشار إلى اعتزامه زيادة الفائدة خلال الشهور المقبلة بهدف كبح جماح التضخم الذي وصل خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 1981.



ويضيف ارتفاع فوائد التمويل العقاري المزيد من الضغوط على المشترين المحتملين للمساكن في الولايات المتحدة، في الوقت الذي مازالت فيه أسعار المساكن مرتفعة للغاية منذ ازدهار سوق العقارات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.



ورغم أن الكثيرين من المشترين المحتملين للمساكن توقفوا عن البحث عن مسكن للشراء بسبب ارتفاع الأسعار، فإن نقص المعروض في السوق العقارية أدى إلى استمرار حرب الأسعار.



ومع وصول الفائدة إلى 5% فإن شراء مسكن بسعر 300 ألف دولار يعني أن المشترى سيدفع قسطا شهريا قدره 1610 دولارات بزيادة قدرها 327 دولار عن القسط الشهري في العام الماضي عندما كان متوسط الفائدة على التمويل العقاري 11ر3%.