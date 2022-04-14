استطلاع: ماكرون سيفوز على لوبان في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية

أظهر استطلاع للرأي بشأن نوايا التصويت أن إيمانويل ماكرون سوف يهزم مرشحة حزب التجمع الوطني اليمينية مارين لوبان في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية.



وأشار استطلاع الرأي، الذي اجراه مركز اسبوس – سوبرا ستيريا لحساب إذاعة فرانس إنفو وصحيفة لوباريزيان، إلى أن ماكرون سوف يحصل على 55 في المئة من الأصوات مقابل 45 في المئة للوبان.



وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أنه من بين أولئك الذين ساندوا المرشح اليساري الذي جاء في المركز الثالث جان لوك ميلينشون في الجولة الأولي للانتخابات، من المرجح أن يصوت 33% لصالح ماكرون في جولة الإعادة، فيما من المرجح أن يصوت 18% لصالح لوبان.



وأظهر الاستطلاع أيضا أن من بين أولئك الذين ساندوا المرشح اليميني المتطرف الذي جاء رابعا إيريك زيمور، في الجولة الأولى للانتخابات، من المرجح أن يصوت 78% لصالح لوبان، فيما من المرجح أن يصوت 9% لصالح ماكرون.



واستطلع معهد ابسوس سوبرا ستيريا آراء 1692شخصا بالغا عبر الإنترنت في الفترة من 12إلى 14 أبريل الجاري.



ويبلغ هامش الخطأ 3ر3 نقاط، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.