عمدة ماريوبول: المدينة سوف تواصل القتال

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قال عمدة مدينة ماريوبول المحاصرة بشدة، فاديم بويتشينكو، لمحطة "ايه ار دي" الألمانية صباح اليوم الخميس، إن "ماريوبول كانت ومازالت وستظل مدينة أوكرانية".

ووصف بويتشينكو، التقارير التي تفيد بالسيطرة على ميناء المدينة وأن أكثر من ألف مقاتل أوكراني استسلموا بأنها زائفة.

وبينما لا يوجد بويتشينكو في المدينة نفسها، فيقال إنه لايزال في أوكرانيا.

وقال بويتشينكو، إن أفراد كتيبة آزوف ومشاة البحرية مازالوا يدافعون عن المدينة الواقعة على ضفاف بحر آزوف.

وتقع المدينة تحت حصار من جانب القوات الروسية والانفصاليين المواليين لروسيا منذ أسابيع. وجرى تدمير الكثير منها وصارت الظروف الإنسانية للسكان المتبقيين كارثية.

ومن ناحية أخرى، قالت هيئة الأركان الأوكرانية في تقريرها صباح اليوم الخميس، إن الروس واصلوا قصف خاركيف ودونيتسك وزابوريجيا خلال المساء.

وتتوقع أوكرانيا هجوما آخر واسع النطاق من جانب الروس في شرق البلاد.