نائب مستشار ألمانيا: إلغاء دعوة شتاينماير لأوكرانيا تعد إلغاء لدعوة ألمانيا

انتقد روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس إلغاء أوكرانيا زيارة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

وقال هابيك لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الخميس: "الرئيس الاتحادي هو ألمانيا. ولهذا السبب فإن إلغاء دعوته من جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعد إلغاء لدعوة ألمانيا".

وتابع نائب المستشار الاتحادي أولاف شولتس: "للآسف يتعين عليّ القول إن: الجانب الأوكراني ارتكب خطأ دبلوماسيا".

وردا على سؤال عمّا إذا كان هابيك أو المستشار نفسه سوف يتوجهان حاليا إلى أوكرانيا أم لا، قال هابيك: "يتعين علينا جميعا حاليا العمل سريعا على حل المشكلة وليس تصعيدها. هذا ما تم اختراع الهواتف لأجله"، ذاكرا أن الحكومة بأكملها في تواصل دائم مع الحكومة الأوكرانية.

يذكر أن الرئيس الألماني أراد التوجه إلى كييف مع رؤساء بولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا، إلا أن الرئيس الأوكراني رفض زيارة شتاينماير ودعا بدلا من ذلك المستشار الاتحادي.