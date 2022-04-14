أفشة يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي

شارك محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي التي تقام في العاشرة مساء بعد غد السبت على استاد الأهلي we السلام، في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.
وشارك أفشة في المران الجماعي اليوم، بعد انتهائه من البرنامج المصغر الذي قام بتنفيذه بعد مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي الذي اشتمل على تدريبات استشفائية.
ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.
ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الفريق غدًا، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.
فيما يقام المران الرئيسي لفريق الرجاء المغربي في العاشرة مساء الجمعة على ملعب الأهلي we السلام.
ويسبق التدريب الختامي للأهلي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي يعقد في الرابعة والنصف عصر غد الجمعة في استاد الأهلي we السلام، بحضور بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ومعه كابتن الفريق.
ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي عن رؤيتهما للمباراة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي.