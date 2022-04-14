أفشة يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي

شارك محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي ‏أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي التي تقام في العاشرة مساء ‏بعد غد السبت على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.‏

وشارك أفشة في المران الجماعي اليوم، بعد انتهائه من البرنامج المصغر الذي قام بتنفيذه بعد ‏مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي الذي ‏اشتمل على تدريبات استشفائية.‏

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة ‏على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.‏

ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الفريق غدًا، وذلك وفقًا للقواعد ‏المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.‏

فيما يقام المران الرئيسي لفريق الرجاء المغربي في العاشرة مساء الجمعة على ملعب الأهلي ‏we‏ ‏السلام.‏

ويسبق التدريب الختامي للأهلي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي يعقد في الرابعة ‏والنصف عصر غد الجمعة في استاد الأهلي ‏we‏ السلام، بحضور بيتسو موسيماني المدير الفني ‏للأهلي، ومعه كابتن الفريق. ‏

ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي عن رؤيتهما للمباراة ‏المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي.