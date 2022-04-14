القباج: حملة «أنت أقوى من المخدرات» تُرجمت لـ5 لغات وشاهدها 165 مليون في 5 سنوات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن حملة "أنت أقوى من المخدرات" تم ترجمتها لخمس لغات أجنبية وشاهدها 165 مليون مشاهد خلال الـ5 سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه الصندوق لإطلاق نسخة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات، تحت عنوان "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش"، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من الشخصيات العامة وكبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين، والبرلمانيين وممثلي عدد من المنظمات الدولية المعنية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات.

وأكدت أن المشاركة التطوعية من النجم الدولي محمد صلاح في المرحلة الجديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، تم الإعداد لتنفيذها علي مستوي الفكرة الإبداعية وتطوير وتنفيذ المحتوي علي مدار الشهرين الماضيين، وعلي الرغم أن المدي الزمني لهذه النسخة لا يتجاوز دقيقة لكنها تأتي في إطار قالب فني وإبداعي تأثيرات الرحلة القصيرة والمدمرة للمخدرات علي مختلف الفئات، فهي تخاطب فئة المراهقين من الذكور والإناث، كما تتضمن رسائل لفئات مختلفة مثل الحرفيين والسائقين والموظفين وهي فئات تم اختيارها بعناية شديدة من واقع تحليل المتقدمين للعلاج من الإدمان علي مدار العامين الماضيين.

وأشارت الوزيرة إلى أن التأثير المجتمعي الكبير للحملة يصاحبها تحديات كثيرة، حيث ساهمت الحملة في زيادة الطلب علي العلاج "أربعة أضعاف" وشاهدها ما يقرب من "165 مليون مشاهد" بشكل تراكمي علي مدار السنوات الخمس الماضية؛ وتخطي تأثيرها المستوي الوطني لتتجاوز الحدود الجغرافية ولتكون من الحملات الدولية التي يلقي الضوء عليها في وسائل الإعلام العالمية وتم ترجمتها "لخمس لغات" وتكريمها من العديد من المؤسسات الدولية المعنية.

وقالت الوزيرة إن مشكلة الوعي تظل هي الأهم في المجتمع المصري والتي يجب العمل عليها، مثمنة جهود القيادة السياسية في هذا الصدد، وموافقته على تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات في الفترة من 2022 حتى 2026.

وأضافت أنه تم افتتاح وتشغيل "5 بيوت" للتطوع بجامعات "القاهرة - حلوان، سوهاج، الزقازيق- جنوب الوادي"، بهدف توعية ما يقرب من 150 ألف طالب وطالبة سنويًا، كما تم إطلاق مبادرة "قرية بلا إدمان" ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" باستهداف 409 قرى.

وتابعت الوزيرة أنه تم تنفيذ برنامج الحماية من المخدرات بهذه المناطق ومن خلاله تم إجراء 147 ألف زيارة منزلية للأسر بمناطق "الأسمرات - بشاير الخير - المحروسة - روضة السيدة - حدائق أكتوبر - المناطق المطورة بحي الضواحي ببورسعيد"، وكذلك المناطق المحيطة بها من خلال 250 متطوعا، وكنتيجة لهذه الزيارات المنزلية تردد ما يزيد عن (8 آلاف) مريض إدمان علي عيادات صندوق مكافحة الإدمان بهذه المناطق وتم تقديم كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا، وذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالتنمية الاجتماعية للأسر بالمناطق السكنية المطورة.