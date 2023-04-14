استطلاع رأي: 55% من الأمريكيين يؤيدون انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

أظهر استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه، اليوم الجمعة، تأييد 55% من الأمريكيين لطلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وكذلك للمشاركة الأمريكية المستمرة في الحلف.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته شركة "ريدفيلد وويلتون" في 4 أبريل الجاري لصالح مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن أكثر من نصف الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع أيدوا طموح أوكرانيا للانضمام إلى الناتو.

‏

وأوضح الإستطلاع الذي شمل عينة من 1500 ناخب أمريكي، أن هناك دعم كبير لتوسع الناتو وللمشاركة الأمريكية المستمرة في التحالف الذي يبلغ عمره 74 عاما، على الرغم من الدعوات المتزايدة لأن تعطى واشنطن الأولوية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب مواجهتها المحتدمة مع الصين.

وأعرب 30% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع عن "تأييدهم بشدة" طموح أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، وقال 25% إنهم يؤيدون الفكرة، في المقابل عارض 10% انضمام أوكرانيا للحلف، وأظهر 26% عدم المبالاة بالنسبة للمسألة، وأجاب 7% بلا أعلم.

وقال المشاركون في الاستطلاع إن الدفاع عن أوكرانيا "مسألة حيوية" للمصالح الوطنية الأمريكية.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من القادة في الناتو قد أوضحوا أن انضمام أوكرانيا لن يكون قريبا، على الرغم من أنهم رفضوا بحزم المطالب الروسية باستبعاد كييف من العضوية المستقبلية.

ويعمل مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الدول الحليفة لأوكرانيا على ضمانات أمنية بديلة، مثل ميثاق كييف الأمني، كإجراءات مؤقتة.