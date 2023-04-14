محكمة إيطالية تعلق أمرا بإعدام دبة قتلت شابا

علقت محكمة إيطالية الأمر الذي أصدره ماريو فوجاتي، رئيس إقليم "ترينتينو" بإطلاق النار على دبة، في الإقليم الإيطالي الشمالي، والتي كانت قد قتلت شابا.

وطبقا للمرسوم الصادر اليوم الجمعة، فقد استجابت المحكمة لاستئناف تقدمت به منظمتا حماية الحيوان "إل.إيه.في" و"إل.إيه.سي"، واللتان انتقدتا سابقا القرار.

وجاء في المرسوم أنه ستكون هناك جلسة استماع، أمام المحكمة في ترينتو في 11 مايو المقبل.

والدبة التي قتلت الرجل (26 عاما) في وادي "سول" الشهير للتنزه، هي شقيقة دب، يعرف باسم "برونو" كان قد تم إطلاق النار عليه في بافاريا في عام 2006.

وبعد أن هاجمت أب وابنه في "مونتي بيلر" في عام 2020، تم إصدار أمر بإطلاق النار على الدبة، لكن المحكمة قررت عدم قتلها.

وكثف الحادث الجدل بشأن التعايش بين الدببة والبشر في المنطقة.