وزير الدفاع الصيني يزور روسيا في الفترة من 16 إلى 19 أبريل الجاري

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع لي شانجفو، سيقوم بزيارة إلى روسيا في الفترة من 16 إلى 19 نيسان أبريل الجاري.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أن لي شانجفو، سيلتقي خلال زيارته بمسؤولين عسكريين روس، وفقا لشبكة تلفزيون الصين الدولية.



وأكدت الحكومة الصينية، في وقت سابق اليوم، أنها لم ولن تدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا بالأسلحة.



وقال وزير الخارجية الصيني تشين قانج اليوم الجمعة بعد محادثات استمرت قرابة ساعتين مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في بكين: "نحن لا ولن نقدم أي أسلحة لأطراف النزاع"، مضيفا أنه يُجرى أيضا التحكم في تصدير ما يسمى بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، والتي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية، وفقا للوضع القانوني، موضحا أن دور الصين فيما يتعلق بأوكرانيا يتمثل في تعزيز المصالحة ودفع مفاوضات السلام إلى الأمام، وقال: "لن نسكب المزيد من الوقود على النار".



كان الرئيس الصيني قام بزيارة رسمية لموسكو خلال الفترة من 20 وحتى 22 من مارس الماضي، تم خلالها توقيع البلدين اتفاقيات بشأن تمديد الشراكة الإستراتيجية، دون وجود إشارة على التوصل لانفراجة فيما يتعلق بإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقدمت الصين في شهر فبراير الماضي ورقة لتسوية الأزمة في أوكرانيا ،ولكن الأخيرة رفضتها.