لافروف: نأخذ بعين الاعتبار خطط الغرب لإنشاء جبهة ثانية في جورجيا ومولدوفا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تأخذ بعين الاعتبار الخطط العسكرية والسياسية والدبلوماسية للغرب لإنشاء جبهة ثانية في جورجيا ومولدوفا.



وقال لافروف -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة خلال زيارته إلى أوزبكستان وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- "إننا نرى محاولات إشراك قيادة جورجيا في إنشاء جبهة ثانية، إلا أن سلطات هذا البلد أظهرت نهجا مسؤولا ورفضت مثل هذه الأعمال، كما أن هناك تقارير تفيد بأنهم كانوا يحاولون صنع جبهة ثانية وثالثة من مولدوفا".



وأضاف أن الطريقة التي يتعامل بها الغرب مع تلك الدولتين ظهرت عندما كانت هناك احتجاجات في مولدوفا ضد الخط الموالي للغرب من الرئيسة والحكومة، واحتجاجات ضد تجاهل مصالح التنمية الاقتصادية في البلاد، حيث أدان الغرب ذلك باعتباره محاولة للإطاحة بالسلطات الشرعية.



وتابع وزير الخارجية الروسي أنه في الوقت نفسه، حظيت الاحتجاجات في جورجيا ضد مشروع قانون واضح تماما ومفهوم، بدعم الغرب، حيث ينص القانون على "إذا تلقيت أموالا من الخارج وتشترك في أنشطة اجتماعية وسياسية، فيرجى إخبارنا من أين تأتي بالتمويل".



وأشار لافروف إلى أن بولندا نشرت وحدة عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا، وهو أمر لا ينبغي كذلك نسيانه.



كان نائب الأمين العام لحلف الناتو، ميرسيا جيوانا، قد أعلن في وقت سابق استعداد الحلف لدعم مولدوفا، في حال تلقى الحلف طلبا رسميا من سلطات كيشيناو.