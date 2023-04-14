محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مقر الكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري بالجيزة لتقديم التهنئة إلى الأقباط الكاثوليك بمناسبه عيد القيامة المجيد ويرافقه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وهنأ المحافظ، جموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد؛ داعيا الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح المحافظ، خلال كلمته، أن الشعب المصري يعيش حاليا مناسبات دينية معا تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معانى التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن.

وأكد المحافظ على وحدة نسيج الشعب المصرى، مشيراً إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.