صورة متداولة لحطام صاروخ إيراني في منطقة سياحية بالأردن

أظهرت لقطات متداولة، حطام صاروخ باليستي إيراني يطفو في البحر الميت.

وقالت شبكة روسيا اليوم، إن الصورة التقطت بمنطقة عين بوكيك السياحية المليئة بالفنادق على الحدود الإسرائيلية الأردنية.

وكان الأردن قد أعلن أن البلاد اعترضت بعض الأجسام الطائرة التي دخلت مجالها الجوي مساء أمس السبت، وذلك لضمان سلامة مواطنيها، وذلك خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقال بيان لمجلس الوزراء: «جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا ليلة أمس والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة مواطنينا والمناطق السكنية والمأهولة للخطر».

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد شن ليل السبت إلى الأحد هجوما بطائرات مسيّرة وصواريخ كروز ضد أهداف في إسرائيل ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق.

وتسود حالة من الترقب للرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع ووصوله إلى حرب إقليمية.