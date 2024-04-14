وزير الصحة الكوري الشمالي يتوجه إلى روسيا

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الكوري الشمالي توجه إلى روسيا لتعزيز التعاون في مجالي العلوم والطلب.

وأضافت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، أن الوفد الكوري الشمالي، بقيادة وزير الصحة العامة جونج مو ريم، توجه إلى روسيا أمس السبت.

وأوضحت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أنه بعد عقد أول قمة لهما في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا في أبريل 2019، عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلادمير بوتين قمة في قاعدة فوستوشني الفضائية في سبتمبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين عززت الدولتان من تعاونهما في عدة مجالات في ظل مخاوف متزايدة من قيام بيونج يانج بمنح موسكو أسلحة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.