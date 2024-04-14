حزب الله يطلق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل

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أفادت تقارير بأن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران أطلق صواريخ على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال حزب الله إن ثكنات إسرائيلية في المنطقة تعرضت لصواريخ كاتيوشا في وقت متأخر من مساء السبت.

ويأتي ذلك وسط هجوم ضخم بمسيرات وصواريخ أطلقتها إيران - أكبر داعمي حزب الله- تجاه إسرائيل، ردا على غارة إسرائيلية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص بينهما قائدان برتبة بريجدير جنرال في الحرس الثوري الإيراني.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بشكل شبه يومي منذ تصاعد التوتر في أعقاب الحرب في غزة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

يشار إلى أن العلاقة بين إسرائيل وإيران تتسم بالعداء الشديد منذ عقود.