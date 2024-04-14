 حزب الله يطلق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل - بوابة الشروق
الأحد 14 أبريل 2024 5:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حزب الله يطلق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل


نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 4:04 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 4:04 ص

أفادت تقارير بأن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران أطلق صواريخ على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال حزب الله إن ثكنات إسرائيلية في المنطقة تعرضت لصواريخ كاتيوشا في وقت متأخر من مساء السبت.

ويأتي ذلك وسط هجوم ضخم بمسيرات وصواريخ أطلقتها إيران - أكبر داعمي حزب الله- تجاه إسرائيل، ردا على غارة إسرائيلية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص بينهما قائدان برتبة بريجدير جنرال في الحرس الثوري الإيراني.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بشكل شبه يومي منذ تصاعد التوتر في أعقاب الحرب في غزة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

يشار إلى أن العلاقة بين إسرائيل وإيران تتسم بالعداء الشديد منذ عقود.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك