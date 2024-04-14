تقارير إعلامية: القوات الأمريكية اعترضت مسيرات إيرانية

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية نقلا عن مسؤولين حكوميين أن القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط اعترضت مسيرات إيرانية كانت تستهدف إسرائيل وسط هجوم مستمر وواسع النطاق.

وأسقط الجيش الأمريكي الموجود في المنطقة مسيرات إيرانية كانت تحلق باتجاه إسرائيل، وفقا لشبكتي "سي إن إن" و "إيه بي سي نيوز" وصحيفتي "وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها على علم بالتقارير لكنها لا تريد التعليق عليها في الوقت الراهن.

وقال مسؤول بالوزارة إن القوات الأمريكية في المنطقة أسقطت مسيرات إيرانية تستهدف إسرائيل، وذلك بما يتوافق مع إلتزام واشنطن الصارم بأمن إسرائيل، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وتحتفظ الولايات المتحدة بقواعد في الشرق الأوسط وتستخدمها منذ عقود، وينتشر 2400 جندي أمريكي في العراق وفقا لبيانات البنتاجون. ويتمركز حوالي 700 في سوريا وحوالي 4000 في الأردن.

وقال البنتاجون يوم الجمعة إنه سيعزز وجوده العسكري وحماية القوات في المنطقة، على الرغم من أن طهران طلبت من الولايات المتحدة الابتعاد عن الصراع.

وأفاد موقع يديعوت أحرونوت الإخباري الإسرائيلي أن المخابرات الإسرائيلية تم إبلاغها بإطلاق مسيرتين من إيران في وقت مبكر من اليوم الأحد وتم اعتراضهما وإسقاطهما من قبل القوات الأمريكية أو منشآت دفاع إقليمية أخرى في الخليج أو الأردن.