مجموعة السبع تدين الهجوم الإيراني وتؤكد تضامنها مع إسرائيل

أدان زعماء الدول الصناعية الديمقراطية السبع الكبرى (مجموعة السبع) الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل بأشد العبارات الممكنة، اليوم الأحد، وأكدوا دعمهم الكامل لأمن الدولة اليهودية.

وقالت مجموعة السبع في بيان مشترك، عقب اجتماع عبر تقنيه الفيديو عقدته الرئاسة الإيطالية للمجموعة مساء اليوم الأحد: "لقد خطت إيران بأفعالها خطوة أبعد نحو زعزعة استقرار المنطقة وتخاطر بإثارة تصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه، ويجب تجنب ذلك".

ودعت مجموعة السبع، في بيانها، إيران ووكلائها إلى وقف هجماتهم، وقالت إنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الآن ردا على مزيد من التحركات المزعزعة للاستقرار. وأضافت: "سنواصل العمل من أجل استقرار الوضع وتجنب مزيد من التصعيد".

وأكد القادة أيضا من جديد على تضامنهم الكامل مع إسرائيل والتزامهم بأمنها.

وذكرت مجموعة السبع أيضا أنها ستعمل على إنهاء الأزمة في غزة، بما في ذلك من خلال مواصلة العمل نحو وقف إطلاق نار فوري ومستدام، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحتاجين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد الاجتماع، إن مجموعة السبع ستواصل جهودها لتحقيق استقرار الوضع. وأضافت: "وبالنظر إلى المستقبل، سنناقش فرض عقوبات إضافية على إيران، لاسيما فيما يتعلق ببرامج إيران الخاصة بالطائرات المسيرة والصواريخ."