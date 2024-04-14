مجلس النواب الأمريكي يعتزم التصويت على مساعدات لإسرائيل وقد يضيف أوكرانيا

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على تقديم مساعدات لإسرائيل، في أعقاب هجوم إيران، وأشار إلى أن أموال أوكرانيا قد تكون جزءا من حزمة المساعدات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله في برنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" على شبكة فوكس نيوز "إن الجمهوريين في مجلس النواب والحزب الجمهوري يدركون ضرورة الوقوف إلى جانب إسرائيل.. يتم الآن تحديد تفاصيل هذه الحزمة".

وقد فشل المجلس في تمرير حزمة المساعدات المنفصلة الخاصة بإسرائيل والتي تبلغ قيمتها 6ر17 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، عندما صوت معظم النواب الديمقراطيين ومجموعة من المحافظين ضد مشروع القانون. ورفض الديمقراطيون تقديم تمويل لإسرائيل خوفا من أن يدفع هذا الجمهوريين إلى تقليص المساعدات لأوكرانيا.

وكان رئيس المجلس يعمل على وضع بديل لحزمة المساعدات التي أقرها مجلس الشيوخ والتي تبلغ قيمتها 95 مليار دولار والتي توفر تمويلا لإسرائيل وأوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويتطلع جونسون للتصويت على البديل خلال الأسبوع الجاري مع وجود حافز إضافي يتمثل في هجوم إيران على إسرائيل.