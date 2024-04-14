موسكو تشن هجوما بـ 10 طائرات مسيرة على خاركيف في شمال شرق أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، أن الهجمات الروسية باستخدام طائرات مسيرة على أوكرانيا خلال الليل ركزت على مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، استمرارا للنهج الذي اتبعته موسكو خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال عمدة مدينة خاركيف إيهور تيريخوف، عبر تطبيق تليجرام قبيل منتصف ليل أمس السبت، "خاركيف منطقة خطر. المدينة تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة من طراز شاهد".

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، اعتراض جميع الطائرات المسيرة الروسية العشر فوق منطقة خاركيف.

وقال حاكم خاركيف، أوليه سينيهوبوف، إن الهجوم الجوي استهدف البنية التحتية الحيوية للمدينة، التي تقع على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب الحدود الروسية.

وأعلنت قناة "سوسبيلن" التلفزيونية الأوكرانية انقطاع الكهرباء في بعض أجزاء المدينة.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، اعتراض عشر طائرات مسيرة أوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد فوق منطقة كراسنودار في جنوب روسيا. ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول الأهداف المحتملة للهجوم.