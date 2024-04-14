هيئة قناة السويس تنشئ شركة لإقامة وتشغيل مارينا اليخوت بالساحل الشمالي

أصدر رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي قرارا بالترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في إنشاء شركة العلمين لإدارة الموانئ واليخوت.

وتختص الشركة الجديدة التي ستنشئها هيئة قناة السويس بإقامة وتشغيل مارينا اليخوت بالساحل الشمالي. وحمل قرار رئيس الوزراء رقم 1102 لسنة 2024 واستند إلى قانون هيئة قناة السويس الذي يسمح بالترخيص للهيئة وحدها أو بالمشاركة مع الغير بإنشاء شركات مساهمة مصرية للقيام بأنشطة استثمارية بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.

وستكون الشركة الجديدة شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وستعمل في مجالها الجديد وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.