 زلزال منخفض القوة قرب نابولي يثير الفزع بين السكان المحليين - بوابة الشروق
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زلزال منخفض القوة قرب نابولي يثير الفزع بين السكان المحليين

روما - د ب أ
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 6:57 م | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 6:57 م

ضرب زلزال المنطقة المحيطة بمدينة نابولي الواقعة جنوبي إيطاليا وجبل فيزوف، صباح اليوم الأحد، حسبما أفاد المعهد الوطني لبحوث الجيوفيزياء والبراكين، مقدرا قوته عند مستوى منخفض بلغ 7ر3 درجة.

وأفادت تقارير بأن مركز الزلزال كان في منطقة كامبو فليجرى أو الحقول الفليجرية البركانية الواسعة في إيطاليا، غرب نابولي، كما كان الحال في كثير من الأحيان في الأشهر الأخيرة.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات، كما لم تبلغ إدارة الإطفاء عن وقوع أى أضرار كبيرة . ومع ذلك، شعرت عدة مناطق في نابولي والمنطقة المحيطة بها بالزلزال والهزات الأضعف اللاحقة بوضوح.

ويُذكر أن الزلازل متكررة الوقوع للغاية في أجزاء من إيطاليا، وهي غالبا ما تكون مميتة، وذكر عدد من وسائل الإعلام أن الكثير من الأشخاص شعروا بالفزع وخرجوا إلى الشوارع في حالة من الذعر.

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