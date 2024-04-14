الأهلي: جاهزون لتحقيق السوبر الإفريقي لكرة اليد

أكد محمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي جاهزية الفريق لبطولة السوبر الأفريقي والتي تنطلق غدا الاثنين بمدينة وهران الجزائرية.

وأكد إبراهيم أن الفريق حرص على أداء مران خفيف فور الوصول للجزائر أول أمس للتخلص من إرهاق السفر، قبل أن يتدرب الفريق أمس على فترتين استعدادا لبطولة السوبر الإفريقي.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للفريق حرص على وضع برنامج خاص لأبو الفتوح أحمد «حماصة» للتأقلم مع الفريق سريعا قبل انطلاق بطولة السوبر الإفريقي.

وقال محمد إبراهيم، أن الفريق جاهز لمواجهة بي إم سي الكونغولي، حيث تم التعرف علي نقاط القوة والضعف بين صفوف المنافس خاصة أن الأهلي واجهه منذ عدة أشهر في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتي استضافتها الكونغو.

وأكد مدرب الفريق ان اللاعبين يعيشون في حالة من التركيز الشديد من اجل للتتويج بكأس السوبر الإفريقي والتأهل لكأس العالم للأندية.