 خدمة الإسعاف الإسرائيلية: إصابة طفلة بجروح خطيرة جراء الهجوم الإيراني - بوابة الشروق
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خدمة الإسعاف الإسرائيلية: إصابة طفلة بجروح خطيرة جراء الهجوم الإيراني

د ب أ
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 3:03 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 3:04 ص

قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) إن طفلة 10 أعوام، أصيبت بجروح خطيرة في الهجوم الإيراني المستمر بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل.

وذكرت الخدمة أن الطفلة البدوية المصابة من المنطقة المحيطة بمدينة عراد في صحراء النقب.

وأطلقت إيران مئات المسيرات والصواريخ التي استهدفت إسرائيل ردا على هجوم إسرائيلي على مبني ملحق بسفارتها في سوريا في الأول من أبريل. ودوت صافرات الإنذار في العديد من مناطق إسرائيل والضفة الغربية، وأفاد السكان أنهم سمعوا دوي انفجارات عديدة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي اعترض العديد من الصواريخ.

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