قال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن الاختلاف يعكس إفساح المجال للخلاف في الرأى أيًا كانت الانتماءات الحزبية، وهو ما يمثل المعنى الصحيح للديمقراطية.

وأضاف خلال مناقشات الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2023/2024 في ختام المناقشات التي شهدت خلافات: "يبدو أن عين الحسد أصابت جميع الحاضرين في هذه القاعة/ فجعلت هذه الجلسة أكثر سخونة من أي جلسة مضت".

وتابع جبالي "الاختلاف يجب أن يكون مغلفًا بعدم توجيه إساءة لأى مؤسسة في الدولة أو أى مسؤول في الحكومة، وأن يكون التركيز في الحديث على الأمور الفنية فقط في الموضوع المعروض وهو ما تضمنته أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب".

وقال جبالي "هذه الجلسة الساخنة التى كانت مليئة بالكثير من المشاحنات والخلاف في وجهات النظر بشكل أكثر مما حدث فى الجلسات السابقة، مما جعل هذه الجلسة أكثر سخونة من أى جلسة مضت".