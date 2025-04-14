كالاس ووزيرا خارجية هولندا وبولندا يشيدون باستعداد ميرتس إمداد أوكرانيا بصواريخ تاوروس

رحّبت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، باستمرار انفتاح المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس على فكرة تزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس الجوالة.

وخلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، قالت كالاس في لوكسمبورج اليوم الاثنين، وذلك بعد يوم من الهجوم الروسي على مدينة سومي الأوكرانية والذي أودى بحياة أكثر من 30 شخصًا: "بالطبع، كل دولة عضو تبذل ما في وسعها، لكنني أعتقد أن الرسالة واضحة جدًا". وردًا على سؤال بشأن تصريحات ميرتس، قالت كالاس:"علينا أن نفعل المزيد لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها حتى لا يموت المدنيون".

يذكر أنه خلال فترة عمله كسياسي معارض، كان ميرتس أعرب عن انفتاحه تجاه تزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس، وعاد ميرتس وأكد أمس الأحد خلال مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني أن هذا الموقف لا يزال قائمًا. وقال: "ليس من أجل أن نتدخل نحن في هذه الحرب، بل من أجل تزويد الجيش الأوكراني بمثل هذه الأسلحة". وأضاف ميرتس ردًا على سؤال إنه صرح مرارا بأنه لن يفعل ذلك إلا بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين.

من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فِلدكامب في لوكسمبورج إنه يرى أن قيام ألمانيا بتسليم صواريخ تاوروس سيكون أمرًا بالغ الأهمية. وأضاف: "أعتقد أن ذلك سيكون إشارة مهمة جدًا على موقف أوروبا في هذا الوضع". وبدوره وصف وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي عرض ميرتس بأنه "جيد جدًا".

في المقابل، يرفض المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس، بشكل قاطع تسليم صواريخ تاوروس لأوكرانيا، لأن السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي يخشى أن يؤدي ذلك إلى تورط ألمانيا في الحرب، على سبيل المثال، إذا استخدمتها أوكرانيا لقصف أهداف في عمق الأراضي الروسية.