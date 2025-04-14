رئيس الحكومة اللبنانية: زيارة سوريا لفتح صفحة جديدة على قاعدة الاحترام المتبادل

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الاثنين، إن زيارته إلى الجارة سوريا من شأنها فتح "صفحة جديدة" في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة "الاحترام المتبادل واستعادة الثقة".

تصريح سلام جاء في ختام زيارته إلى العاصمة دمشق على رأس وفد وزاري ضم وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار، حيث التقى الوفد بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وفق بيان لرئاسة مجلس وزراء لبنان.

وأشار سلام إلى أن هذه الزيارة "من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة، وحسن الجوار، والحفاظ سيادة بلدينا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، لأن قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين".

وأوضح البيان أن رئيس مجلس الوزراء اللبناني بحث مع الشرع والمسؤولين السوريين عدة محاور، منها "ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً".