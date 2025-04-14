أكبر نقابة عمالية في جنوب أفريقيا تطالب بزيادة أجور عمال صناعة السيارات بنسبة 10%

تطالب أكبر نقابة عمالية في جنوب أفريقيا بزيادة أجور أكثر من 90 ألف عامل في قطاع السيارات أعضاء في النقابة بنسبة 10%، في اتفاقية الأجور المنتظرة، حيث تنتهي اتفاقية الأجور الحالية الموقعة في نوفمبر 2022 بحلول يوم 31 أغسطس المقبل، بحسب النقابة الوطنية لعمال الصناعات المعدنية في جنوب أفريقيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسعار المستهلك في جنوب أفريقيا ارتفعت بنسبة 2ر3% سنويا خلال فبراير، في حين يبلغ متوسط معدل التضخم خلال العام 1ر4% وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الجنوب أفريقي.

يوظف قطاع السيارات في جنوب أفريقيا 300 ألف شخص تحت مظلة مجلس مفاوضات صناعة السيارات، حيث قدّمت النقابة في الجولة الأولى من محادثات الأجور الأسبوع الماضي، وفقًا للنقابة الوطنية لعمال السيارات. ويشمل مجلس المفاوضات شركات تصنيع المكونات، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات، وورش إصلاح الإطارات، وخدمات ما بعد البيع، ومراكز تركيب الزجاج، وورش تنظيف السيارات، وتجميع قطع غيار السيارات، وورش صيانة صفائح السيارات.

وقالت النقابة الوطنية لعمال الصناعات المعدنية إن منظمات أصحاب العمال المشاركة في مجلس المفاوضات تضم رابطة متاجر الوقود ومنظمة بيع السيارات بالتجزئة.