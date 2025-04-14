انهيار جزئي بعقار قديم بالشاطبي على كورنيش الإسكندرية

انهارت، مساء اليوم الأحد، أجزاء من واجهة عقار قديم مكوَّن من عدة طوابق ومأهول بالسكان، في منطقة الشاطبي على كورنيش الإسكندرية، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي، يُفيد بتلقّي إشارة من إدارة شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بانهيار أجزاء من عقار يقع على قارعة شارع قناة السويس، مقابل مستشفى الشاطبي ومجمع الكليات النظرية.

وبانتقال قوات الشرطة برفقة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ومسؤولي حي وسط إلى موقع البلاغ، تبيّن من المعاينة والفحص الأولي أن العقار قديم، ويتكوَّن من دور أرضي وعدة طوابق علوية، وهو مأهول بالسكان.

وبحسب مصدر أمني، فقد قامت إدارة المرور بوضع حواجز حديدية حول العقار، حمايةً للمارة من المواطنين والسيارات وطلاب الجامعة، وذلك لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة في قسم شرطة باب شرقي، وجارٍ العرض على النيابة العامة لإعمال شؤونها.