محافظ الغربية يرفع حالة الطوارئ استعدادا لانطلاق موسم توريد القمح بـ23 موقعًا تخزينيا

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من الصوامع والشون بطنطا، لمتابعة جاهزيتها الفنية والإدارية قبل بدء موسم التوريد المقرر انطلاقه غدًا الثلاثاء، وذلك عقب ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح بالمحافظة.

وتفقد المحافظ، خلال جولته، صومعة طنطا الإماراتية والتي تمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، وتعد واحدة من أكبر وأحدث الصوامع بالمحافظة، حيث تضم 12 خلية تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 60 ألف طن، بالإضافة إلى 3 خلايا صرف بقدرة تشغيلية تبلغ 200 طن/ساعة، ومبنى إداري متكامل، وغرفة تحكم مركزية مزودة بأحدث أنظمة المراقبة والإدارة الذكية لضمان جودة وسلامة التخزين.

كما تابع المحافظ، تشغيل نظام نُقرة الاستقبال وكاتينة سحب القمح ذات الطاقة الإنتاجية العالية، وراجع سلامة عمل ميزان البسكول وغرف التحكم الملحقة به.

كما شملت الجولة تفقد الصوامع المعدنية بمطحن العاشر، حيث راجع المحافظ كل التجهيزات الخاصة بإجراءات التوريد من حيث التأكد من صلاحية مواقع التخزين، وتشغيل كاميرات المراقبة، وتوافر خدمات الحراسة وأمن المواقع.

وأكد المحافظ، خلال جولته، أن القمح يُعد واحدًا من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي الغذائي، مشددًا على أهمية الجاهزية التامة لكل مواقع الاستلام لضمان انتظام عمليات التوريد دون معوقات، مشيرًا إلى أن المتابعة ستكون يومية وميدانية وعلى مدار الساعة، بالتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية.

كما أوضح أن محافظة الغربية قد استعدت هذا العام لاستقبال محصول القمح عبر 23 موقعًا تخزينيًا معتمدًا موزعًا جغرافيًا على مستوى المراكز والمدن، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ نحو 190,140 طنًا، بما يضمن سهولة التوريد وتخفيف الأعباء اللوجستية عن كاهل المزارعين، وتحقيق الانسيابية في حركة النقل والتخزين.

وشدد المحافظ، على اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة لضمان نجاح الموسم، أبرزها سرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد، ونقل القمح فور بلوغ نسبة الامتلاء 80% من الشون إلى الصوامع، ومنع إصدار تصاريح خروج الأقماح خارج نطاق المحافظة إلا بإشراف مباشر من الجهات المعنية.

كما وجه المحافظ، بضرورة تأمين جميع مواقع التخزين عبر تجهيز نقاط إطفاء ثابتة أو متنقلة، ورفع القمامة والمخلفات المحيطة بالشون، وإجراء صيانة دورية لأعمدة الإنارة وتأمين الطرق المؤدية لمواقع التوريد، حفاظًا على سلامة القمح المخزن وضمان جودة التوريد.

وشدد “الجندي”، على أهمية إحكام الرقابة على عمليات النقل من خلال تكثيف التواجد المروري على الطرق المحورية ومنافذ المحافظة، ومنع أي محاولات تهريب أو تخزين خارج المنظومة الرسمية، بالتنسيق مع مباحث التموين والإدارة العامة للمرور.

واختتم المحافظ، أن الغربية لن تدخر جهدًا في تأمين موسم التوريد وحماية المحصول الوطني، مشددًا على تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان نجاح المنظومة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.