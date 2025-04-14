أعلنت قوات الدعم السريع السودانية يوم الأحد سيطرتها على مخيم كبير للنازحين في شمال دارفور، بعد هجوم استمر أربعة أيام، أدى إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى.



وبحسب وكالة "رويترز" تركز القتال حول مخيم "زمزم" الذي يؤوي إلى جانب مخيم أبو شوك المجاور نحو 700 ألف نازح جراء الحرب في السودان. وأفادت منظمات إغاثة بأن الهجوم دمر ملاجئ وأسواقا ومرافق للرعاية الصحية.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، "قامت قواتنا بنشر وحدات عسكرية لتأمين المدنيين والعاملين في الحقل الطبي الإنساني في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور بعد تمكنها من تحرير مخيم زمزم بشكل كامل".

وأضاف البيان، أن "الجيش وقوات الحركات المشتركة (حركات دارفور المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام 2020) كانت تتخذ من المخيم ثكنة عسكرية ومن المدنيين دروعاً بشرية"، على حد قوله.

وتحدث البيان عن "التزام قوات الدعم السريع الكامل بالقانون الدولي الإنساني، وحرصها على حماية المدنيين وتفادي أي أعمال قد تمس بالمرافق المدنية".

وقالت قوات الدعم السريع إن "المخيم استخدم قاعدة لحركات الارتزاق"، لكن منظمات إنسانية نددت بما حدث بوصفه هجوما استهدف المدنيين الضعفاء، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، الذين باتوا يواجهون مجاعة.

وفي وقت سابق الأحد، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والسعودية ومصر والإمارات وقطر، الهجمات على مخيمي "زمزم وأبو شوك" للنازحين بالفاشر.

وفجر الأحد، أعلنت "منسقية مقاومة الفاشر" (لجنة شعبية) أن حصيلة ضحايا هجمات قوات "الدعم السريع" على الفاشر، بما فيها مخيما زمزم وأبو شوك، تجاوزت 320 قتيلا وجريحا. فيما قالت الأمم المتحدة إن هجوما على مخيم زمزم قتل فيه جميع أفراد آخر طاقم طبي متبقٍ به.

بينما نفت "الدعم السريع"، عبر منصة تلغرام، صحة "ما ورد في مقاطع مصورة على أنه استهداف من قبلها لمخيم زمزم"، معتبرة أنها "محاولات لتشويه سمعتها".

ومنذ 10 مايو 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين قوات الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من تداعيات المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

وقد اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع مما بدد آمال الانتقال إلى حكم مدني. ومنذ ذلك الحين، شرد الصراع الملايين ودمر مناطق مثل دارفور، حيث تخوض قوات الدعم السريع الآن قتالا للحفاظ على معقلها وسط تقدم الجيش في الخرطوم.