رئيس نيجيريا: مقتل 40 شخصا على الأقل في هجوم للمسلحين

قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 40 شخصا لقوا حتفهم عندما هاجم مسلحون مسلمون يعتقد أنهم من رعاة الماشية، مجتمعا زراعيا مسيحيا في الجزء الواقع شمال وسط البلاد ، وهو الأحدث في موجة متزايدة من العنف في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وأضاف الرئيس تينوبو أيضا أنه أمر بإجراء تحقيق بشأن الهجوم الذي وقع مساء أمس الأحد على قرية زيك ، مقدما تعازيه للضحايا وعائلاتهم.

وتابع تينوبو في بيان مساء اليوم الاثنين، "أصدرت تعليماتي للأجهزة الأمنية بالتحقيق بعناية في هذه الأزمة وتحديد المسؤولين عن تدبير هذه الأعمال العنيفة".

وأشار منظمة العفو الدولية إلى أن الضحايا، وبينهم أطفال ومسنون ، فوجئوا بالهجوم ولم يتمكنوا من الفرار من المسلحين.

يشار إلى أن مثل هذه الهجمات أصبحت شائعة في هذا الجزء من أكبر بلد في أفريقيا من حيث تعداد السكان حيث يستغل المسلحون – وهم عادة رعاة ماشية من قبيلة الفولاني المسلمة - الثغرات الأمنية لشن غارات مميتة ضد المزارعين في معارك على موارد الأراضي.