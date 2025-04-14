انخفضت أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأثنين، بنحو 35 قرشا ليسجل في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.



تراجع في البنك التجاري الدولي ليسجل 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي سجل 50.90 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع.

تسببت تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فى حالة من الاضطرابات ما أثر على الأسواق العاليمة ما دفع لخروج الأجانب من استثماراتهم بأدوات الدين المحلية ما ساهم في ارتفاع الدولار أمام الجنيه ليتخطي حاجز الـ 51 جنيها لأول مرة منذ ديسمبر الماضي.

وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعريفات جمركية على نحو 180 دولة بنسب تترواح من 10% إلى 41 % قبل أن يتراجع ويقرر تعليق الرسوم 90 يوماً فيما ضاعف الرسوم على الصين لتصل إلى 145% مع التطبيق الفوري.

قال رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى مدبولي، في نوفمبر الماضي إن سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعا أو انخفاضا في حدود 5 %.

وأضاف نحن كنا نفترض أن تثبيت سعر الصرف يعبر عن قوة ومتانة الدولة، وأنه لا يصح أن نترك العملة للتحرك المرن فكانت النتيجة أن نظل متمسكين (بسعر العملة) لفترة زمنية معينة. وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن سعر صرف الدولار تحرك أمام الجنيه ما بين 4 أو 5 % منذ تعويم العملة في مارس الماضي، وهو الأمر الذي اعتبره "طبيعي ومنطقي"، وأن هذا التحرك وارد أن يستمر بنفس النسب في الفترة المقبلة، بحسب الطلب على العملة الصعبة.