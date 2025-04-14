أكدت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، عزم القوات المسلحة السودانية، ومساندوها من المقاومة الشعبية، لمواصلة التصدي بقوة لأي محاولات اعتداء تستهدف المدينة وسكانها، مشددة على أن مدينة الفاشر، وأهلها لن يكونوا فريسة "لقمة سائغة" سهلة للمليشيات المتمردة.

وأوضحت الفرقة في إيجاز صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن القوات المسلحة، وشباب المقاومة الشعبية، والمستنفرين تمكنوا خلال المعارك التي دارت في معسكر زمزم، من تدمير أكثر من 40 مركبة قتالية وتعطيل أخرى، إلى جانب إلحاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأشارت إلى إصابة أكثر من 70 فرداً من المليشيات بجروح خطيرة تم نقلهم إلى مستشفيات كتم وكبكابية والضعين، وآخرون إلى منطقة كولقي، فيما فرت أعداد كبيرة منهم خارج المدينة، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقالت مصادر محلية في ولاية شمال دارفور إن قوات الدعم السريع قصفت اليوم الاثنين مخيم أبو شوك شمالي مدينة الفاشر بالمدفعية الثقيلة.

وفيما يتواصل تدفق النازحين من مخيمي أبو شوك وزمزم إلى داخل الفاشر والمناطق المجاورة هربا من القصف، قال الجيش السوداني إن الأوضاع في المدينة تحت السيطرة.

وأضاف الجيش أنه قصف مواقع الدعم السريع شرقي مدينة الفاشر وكبدها خسائر بشرية ومادية.

وكشف الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية الثقيلة مدينة الفاشر باتجاهات مختلفة، ما أسفر عن مقتل عدد من سكان المدينة وإصابة آخرين وإلحاق أضرار بالمنازل والبنية التحتية.

ويعد مخيم زمزم ملجأ لأكثر من مليون نازح، معظمهم ممن فروا من مناطقهم الأصلية منذ اندلاع الصراع في إقليم دارفور عام 2003، ويعاني سكان المخيم من أوضاع إنسانية قاسية، تشمل نقصا حادا في الغذاء والمياه والدواء.

وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إن العالم لا يحتاج لأدلة إضافية لإدانة الدعم والسريع وداعميه، وإن المطلوب هو إعلان دولي بأن الدعم السريع "تنظيم إرهابي"، وقادته يجب أن يطاردوا.

وأضاف مناوي في منشور له على منصة "إكس"، أن إحراق مخيم زمزم للنازحين جنوبي مدينة الفاشر، وقتل أهله، لا يعني انتصارا، بل هي معركة وانجلت، وأن الجيش والقوات المتحالفة معه سينتصرون.

وفجر أمس الأحد، أعلنت "منسقية مقاومة الفاشر"لجنة شعبية" أن حصيلة ضحايا هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، بما فيها مخيما "زمزم وأبو شوك" للنازحين، بولاية شمال دارفور غربي السودان تجاوزت السبت 320 قتيلا وجريحا.

ومنذ 10 مايو 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين قوات الجيش و"الدعم السريع" رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لمصلحة الجيش.

-النواحي الإنسانية

على الجانب الإنساني، قالت المنسقة الأممية للشئون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سالامي إن حجم المعاناة في البلاد كبير ويتزايد يوما بعد آخر.

وجددت المسئولة الأممية دعوتها إلى وقف الأعمال العدائية وإتاحة وصول المساعدات المُنقذة للحياة دون عوائق.

وأضافت في منشور على منصة "إكس" أن ملايين السودانيين سيواجهون عواقب وخيمة دون اتخاذ ما سمتها إجراءات عاجلة.

بدورها، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيجر، إن الصراع في السودان انتشر بكل أنحاء البلاد، مؤكدة أن المدنيين يعيشون كابوسا من الموت والدمار.

يأتي ذلك في بيان مكتوب نشرته إيجر، الاثنين، بشأن الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، أكدت فيه أن الصراع المدمر المستمر منذ أبريل 2023 قد أثر في حياة ملايين السودانيين.

وأضافت "اشتعل الصراع في جميع أنحاء البلاد، واجتاح المناطق الحضرية ومراكز المدن، وأصبح المدنيون يعيشون كابوسا من الموت والدمار".

وأكدت أنهم شهدوا خلال العامين الماضيين صراعات "غير إنسانية"، حيث قُتل وأصيب مدنيون، ونهبت منازلهم ودمرت سبل عيشهم.

وأشارت إلى تعرض العاملين في المجال الإنساني والإسعافات الأولية في السودان لهجمات متعمدة، مشيرة إلى أن الأهوال التي يتعرض لها المدنيون في السودان لا ينبغي النظر إليها على أنها "عواقب حتمية للحرب"، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار من شأنه أن يمنح الناس فرصة لتلبية ما يحتاجون إليه.

ودعت إيجر إلى احترام قوانين الحرب قبل وقف إطلاق النار، مضيفة "كان من الممكن تجنب الكثير من معاناة العامين الماضيين لو اتُبعت قواعد الحرب.