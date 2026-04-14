شركة الطيران الأوروبية منخفضة التكلفة «ويز إير» تؤجل استئناف رحلاتها إلى إسرائيل

أعلنت شركة الطيران الأوروبية منخفضة التكلفة "ويز إير" إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 4 مايو المقبل بعدما كانت تعتزم استئنافها في 25 أبريل القادم.

ويأتي هذا القرار في وقت لم تستأنف فيه معظم شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل، بسبب حرب إيران.

ويعكس هذا القرار حالة عدم الاستقرار المتزايدة في المنطقة، والتي تلقي بظلالها الثقيلة على قطاع النقل الجوي والاستثمار السياحي، نتيجة استمرار السياسات العسكرية الإسرائيلية وتداعياتها الإقليمية.

وكانت صحيفة جلوبس الإسرائيلية قد خططت للعودة التدريجية، بدءا برحلات إلى بودابست، تليها وجهات أخرى مثل لندن وبولندا، إلا أن تصاعد التوترات دفعها إلى التراجع عن هذه الخطط، في مؤشر واضح على تراجع الثقة في بيئة التشغيل داخل إسرائيل.

ولا تزال غالبية شركات الطيران الأجنبية تحجم عن استئناف رحلاتها إلى إسرائيل، رغم الحديث عن وقف إطلاق النار مع إيران، وهو ما يعكس إدراكا متزايدًا للمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالسياسات الإسرائيلية وتأثيرها على أمن الطيران المدني.