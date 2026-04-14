الخارجية القطرية: نرفض كل الادعاءات بشأن وجود اتفاق مع الإيرانيين

أعرب المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، عن رفضه لكل الادعاءات المتداولة بشأن وجود اتفاق مع الإيرانيين.

ونوه خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن «هجمات إيران على قطر استمرت خلال الحرب، وتوقفت مع وقف إطلاق النار».

وقال إن «قطر تشدد منذ البداية على ضرورة وجود حل دائم لتثبيت وقف إطلاق النار»، وذلك حسبما أفادته قناة «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

وأشار إلى أن «وقف إطلاق النار لا يعني وقف الحرب»، مؤكدًا في الوقت نفسه، دعم الدوحة لوساطة باكستان.

وأوضح أن «قطر تنسق مع الأشقاء بالمنطقة كي يكون هناك موقف إقليمي موحد إزاء الأوضاع»، مضيفًا: «لا نقوم بدور وساطة لكن هناك تنسيق عال مع باكستان والولايات المتحدة والأشقاء».

وأكد أن قطر تحترم خريطة الطريق التي وضعها الوسيط، قائلًا إن «المستقبل لا شك أنه سيشهد دورا إقليميا».

وأضاف: «عند إبرام اتفاق ينهي الحرب يحتاج الإقليم لجلوس أطرافه سويًا ووضع حلول مستدامة، ومجلس التعاون الخليجي أثبت الحاجة لوجوده ونجاعته في التنسيق ومواجهة التحديات».

وفي سياق متصل، أفاد بأن «حل أزمة مضيق هرمز يجب أن يكون إقليميا بمشاركة الدول المتشاطئة والتي تعتمد عليه».

ووصف الوضع في مضيق هرمز بـ«الطارئ»، معقبًا: «يجب على الجميع العمل للوصول إلى حل مستدام.. لم تكن هناك أي مشكلة في إدارة مضيق هرمز وتداعيات إغلاقه تتجاوز أسواق الطاقة».

وشدد على أن لغة التهديد غير مقبولة، مستطردًا: «لا يمكن تهديد أمن مضيق هرمز من قبل أي طرف، ويجب ألا تكون هناك شروط مسبقة لفتحه».

وأفاد بأن الدوحة تتواصل مع الشركاء لإعادة فتح مضيق هرمز، ووقف التداعيات السلبية لإغلاقه.