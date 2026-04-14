قطر ترفض كل الادعاءات بشأن وجود اتفاق مع الإيرانيين

أعلنت قطر اليوم الثلاثاء رفضها "كل الادعاءات بشأن وجود اتفاق مع الإيرانيين"، مشيرة إلى أن هجمات إيران على قطر استمرت خلال الحرب وتوقفت مع وقف إطلاق النار.

ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قوله، في تصريحات صحفية اليوم، إن قطر تشدد منذ البداية على ضرورة وجود حل دائم لتثبيت وقف إطلاق النار، موضحا أن "وقف إطلاق النار لا يعني وقف الحرب ولا حاجة لوسطاء جدد وندعم وساطة باكستان"

وأكد أن "قطر تنسق مع الأشقاء بالمنطقة كي يكون هناك موقف إقليمي موحد إزاء الأوضاع"، لافتا إلى أن بلاده "لا تقوم بدور وساطة لكن هناك تنسيق عال مع باكستان والولايات المتحدة والأشقاء"

وأضاف، "نحترم خريطة الطريق التي وضعها الوسيط ولا شك أن المستقبل سيشهد دورا إقليميا"، مشيرا إلى أنه عند إبرام اتفاق ينهي الحرب يحتاج الإقليم لجلوس أطرافه سويا ووضع حلول مستدامة

وأكد الأنصاري أن مجلس التعاون الخليجي أثبت الحاجة لوجوده في التنسيق ومواجهة التحديات.