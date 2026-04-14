النفط العراقية تشير إلى تفاهمات مع واشنطن وطهران لتخفيف تداعيات حصار مضيق هرمز

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطط بديلة لتأمين الصادرات النفطية، فيما أكدت وجود تفاهمات مستمرة مع واشنطن وطهران لتجنيب العراق آثار حصار مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم الوزارة صاحب بزون، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «سياسة الوزارة تتمثل في عدم ترك أي فرصة من أجل تصدير النفط»، لافتًا إلى أن «الوزارة تتفاهم وتفتح وتفعل المنافذ المتاحة».

وأشار إلى أن «الوزارة مستمرة بتفعيل المنافذ الثانوية ومنها خط جيهان والخط الوطني والذي تبلغ سعته مليونًا و600 ألف برميل».

وذكر أن النفط الأسود يصدر الآن من خلال بانياس السورية، بالإضافة إلى وجود تفاهمات من أجل إعادة الخط السعودي المتروك منذ عام 1991.

وشدد بزون على «وجود تفاهمات مع الجانبين الأمريكي والإيراني، لتلافي الحصار القائم على مضيق هرمز، ومع الأطراف كافة لضمان التصدير».

وشهدت صادرات النفط العراقي تراجعًا حادًا خلال شهر مارس، مقارنة بمستويات التصدير المرتفعة في فبراير، وذلك نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية المرتبطة بحرب إيران، وما تبعها من اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز.

وبحسب بيانات شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، بلغت صادرات العراق النفطية في فبراير 2026 نحو 99.87 مليون برميل، بإيرادات قاربت 6.81 مليار دولار، مقارنةً بصادرات لا تتجاوز 18.6 مليون برميل في مارس، بعائدات تقل عن 2 مليار دولار، ما يعكس انخفاضًا حادًا يفوق 80% على أساس شهري في حجم الصادرات والإيرادات معًا.