البيت الأبيض: مصر وتونس وآخرون يمكنهم لعب دور فى التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، اليوم أن مصر وتونس ودولا أخرى فى المنطقة يمكنها أن تلعب دورا فى المدى القريب لتهدئة الصراع الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وجاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكى جو بايدن قال فيها إنه يضغط من أجل وقف العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بينما يقول مسئولون أمريكيون إنهم كيفوا أنفسهم على استمرار الصراع لعدة أيام قادمة.



وقال بايدن للصحفيين إنه «لم يكن هناك رد فعل مبالغ فيه» من جانب الإسرائيليين على الهجمات، مضيفا «السؤال هو كيفية الوصول إلى نقطة يحدث فيها تقليص كبير فى الهجمات ولا سيما الهجمات الصاروخية التى يتم إطلاقها بشكل عشوائى على المراكز السكانية. إنه عمل جار فى الوقت الحالى».

بدوره، قال مسئول أمريكى إن المسئولين الأمريكيين يتحلون بالواقعية بشأن احتمال استمرار العنف إن لم يتفاقم خلال اليومين المقبلين.



بدوره، قال دبلوماسى عربى كبير تحدث شريطة عدم نشر اسمه لوكالة رويترز إنه يبدو أنه ليس لدى واشنطن «استراتيجية واضحة» بشأن كيفية التوسط فى هدنة و«هذه هى المشكلة الحقيقية».



ووسط دعوات للولايات المتحدة لبذل جهد أكبر ولكى يتدخل بايدن بشكل مباشر أكثر، لم يتضح كيف يمكن للرئيس بايدن إقناع الجانبين فى الصراع المستمر منذ فترة طويلة والذى يتابعه منذ عشرات السنين كعضو فى مجلس الشيوخ الأمريكى ثم نائب للرئيس.