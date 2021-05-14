هاليب تكشف عن إصابتها بتمزق في ربلة الساق قبل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

كشفت الرومانية سيمونا هاليب عن انسحابها من بطولة روما المفتوحة للتنس، المقامة حاليا، بسبب إصابتها بتمزق في ربلة الساق (السمانة)، وهي الإصابة التي جعلت الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركتها في بطولة فرنسا المفتوحة.

وخرجت المصنفة الأولى على العالم سابقا من الملعب بمساعدة مدربها دارين كاهيل، بعد أن أصيبت أثناء تقدمها على الألمانية أنجيليك كيربر 6 / 1 و3 / 3 في المباراة التي جمعتهما بالدور الثاني من البطولة أمس الأول الأربعاء.

وأعلنت هاليب، الفائزة مرتين بإحدى بطولات الجائزة الكبرى الأربع (جراند سلام)، اليوم الجمعة مدى إصابتها.

وجاءت الإصابة قبل أكثر بقليل من اسبوعين من انطلاق بطولة رولان جاروس والمقرر إقامتها يوم 30 مايو.

ومن المقرر أن تكون بطولة ويمبلدون هي البطولة الكبرى التالية، حيث من المقرر أن تنطلق يوم 28 يونيو في لندن.

وذكرت هاليب عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي :"بعد أن أجريت أشعة رنين مغنطيسي يمكنني التأكيد أنني أعاني من قطع صفير في ربلة الساق اليسرى".

وأضافت :"سأعود لبلادي اليوم وأبدأ التعافي في المسبح وصالة الألعاب الرياضية يوم الاثنين".

وأكدت :"سأظل متفائلة، وسأبذل كل ما في وسعي لتسريع عودتي".

وفازت هاليب (29 عاما) بأول ألقابها في بطولات الجراند سلام في باريس قبل ثلاثة أعوام ثم توجت بثاني ألقابها في بطولة ويمبلدون في 2019.