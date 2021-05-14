سرايا القدس عن احتمالية توغل إسرائيل في غزة: أقرب طريق للنصر

قال الناطق باسم «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبوحمزة، في بيان مصور له، إن تدخل الاحتلال البري في غزة هو «أقرب الطربق للنصر» .

وأشار أبو حمزة إلى أن فصائل المقاومة يسطرون أروع معاني الإصرار والمواجهة.

وتابع: «إذا فكرت قوات الاحتلال في المعركة البرية فهي أقصر الطرق بالنسبة لنا إلى النصر الأكيد وأن كل ما يقوم به العدو لن يغير من استراتيجية المقاومة.

وأضاف: «نقول للعدو إنه إذا فكرت بالمعركة البرية ستندمون سنريكم كيف نحاكي وننفذ مناوراتنا البرية واقعاً».

وتابع: «سيكون مصير جنودك ما بين قتيل وأسير، فلا تهددنا بما هو نصر لنا»، مجدداً التأكيد على أن «غزة هي المكان الذي سيندم الاحتلال على أنه فكر به».