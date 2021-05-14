بلومبرج: بريطانيا قد تسرع بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا بسبب السلالة الهندية

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بريطانيا قد تسرع بإعطاء الجرعة الثانية للملايين من الأشخاص بعدما قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه "قلق" بشأن انتشار السلالة الهندية من كوفيد-19.



ونقلت بلومبرج عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا القول أمس الخميس، إن الإصابات بسلالة " بي .1.617.2" لمرض كوفيد-19 ارتفعت إلى 1313 من 520 على مدار الأسبوع الماضي، ووفقا لتقييمها فأن السلالة "هي قابلة للانتشار على الأقل" مثل ما يطلق عليها سلالة كينت التي ظهرت في ديسمبر وعجلت بالإغلاق الثالث في يناير في بريطانيا.



وقال جونسون في حوار لعدد من هيئات البث: "نحن قلقون منها أنها آخذة في الانتشار"، مضيفا أن "هناك عددا من الأشياء يمكننا فعلها ولا نستبعد شيء".



وأثارت تصريحات جونسون فرصة أن الحكومة قد تضطر لإبطاء خريطة الطريق لفتح الاقتصاد من الإغلاق الثالث الذي شهدته البلاد.د، وهذا يمكن أن يثير خلافا مع أعضاء من حزبه الحزب المحافظ الذي يطالبون بإعادة فتح أسرع وسط برنامج التطعيم وهو بين الأكثر تقدما في العالم.



وتساءل ستيف بيكر، رئيس مجموعة التعافي من كوفيد بالحزب، في بيان بنبرة غاضبة: "لماذا نتوجه لإغلاق آخر بينما تستمر التطعيمات في قطع الصلة بين الإصابات وتلقي العلاج في المستشفيات والوفيات؟ لقد قُيل لنا أن خارطة الطريق حذرة رغم البيانات الواعدة بشأن فوائد طرح جهاز الصحة الوطنية اللقاحات، وبالتالي لا رجعة فيها".



وزادت السلطات من الاختبارات التي تجريها في أماكن مثل بولتون بشمال غرب إنجلترا حيث تم اكتشاف حالات، وكذلك في أجزاء من لندن، بحسب ما قالته هيئة الصحة العامة في إنجلترا في وقت متأخر من أمس الخميس.



وقالت إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بيان إن الوزراء يدرسون تقديم الجرعات الثانية من اللقاح للفئات المؤهلة.