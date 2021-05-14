ارتفاع شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 119 والمصابين لـ625

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية خلال ليلة أمس الخميس، إلى 119 شخصا، والمصابين إلى 625.



وقالت الوزارة، إن من بين القتلى 27 طفلا و11 سيدة، بحسب وكالة "سما" الفلسطينية للأنباء.



كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أن حوالي 160 طائرة استهدفت في منتصف ليلة أمس الخميس شبكة من الأنفاق حفرتها حركة حماس تحت مدينة غزة في أكبر غارة إسرائيلية منذ التصعيد الإسرائيلي، وقت سابق من هذا الأسبوع.



من جهة أخرى، أفاد فلسطينيون في غزة، بأن الغارة الإسرائيلية استمرت أكثر من ساعة وتسببت في وقوع عدد من الشهداء.