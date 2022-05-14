أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير28 نقطة حصينة لسرايا أوكرانية ومستودعي ذخيرة في محيط مدينة بيتروفسكويه وقرية جوفتنيفويه، بصواريخ عالية الدقة.

وأضاف كوناشينكوف - في إيجاز صحفي بثته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - أن "طيران الجيش الروسي قصف 33 تجمعا للعسكريين والآليات القتالية، الأمر الذى أسفر عن مقتل 90 قوميا، بالإضافة إلى تدمير 18 قطعة عتاد".

وأوضح أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت اليوم 6 مراكز قيادة و 178 تجمعا للعسكريين والآليات القتالية و 3 مخابئ محصنة و28 وحدة مدفعية، منها راجمة صواريخ "سميرتش" قرب مدينة بيريزوفكا في مقاطعة أوديسا.

وتطرق إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت اليوم 6 طائرات مسيرة أوكرانية إحداها فوق جزيرة زمييني في البحر الأسود والأخرى في أجواء مقاطعة خاركوف.

وأشار إلى أنه تم اعتراض صاروخ باليستي أوكراني من طراز "توتشكا أو"وثلاث مقذوفات "سميرتش" في مقاطعة خاركوف.

0جدير بالذكر أن القوات الروسية دمرت منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا 165 طائرة و125 مروحية و864 طائرة مسيرة و304 منظومات صاروخية للدفاع الجوي و 3067 دبابة ومدرعة و372 راجمة صواريخ و1514 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 2913 مركبة عسكرية خاصة.